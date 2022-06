Tom Mann : Verlobte von «X Factor»-Star stirbt am Tag der Hochzeit

Am 18. Juni hätten Musiker Tom Mann und seine Verlobte Danielle Hampson heiraten sollen. Auf Instagram teilte er jedoch mit, dass seine Freundin am Morgen der Trauung verstorben ist.

1 / 6 Es ist wohl der traurigste Post, den Tom Mann je geschrieben hat. Instagram/danihampson Am Montagabend gab der Sänger den Tod seiner Verlobten bekannt. Instagram/danihampson Danielle Hampson verstarb am Morgen des 18. Juni. Instagram/danihampson

Es hätte der schönste Tag in ihrer beiden Leben werden sollen, doch es kam anders: Am 18. Juni wollten der britische «X Factor»-Star Tom Mann (28) und seine Verlobte Danielle Hampson (34) vor den Traualtar treten und sich das Jawort geben. Seit Dezember 2019 waren die beiden bereits verlobt. Zur Eheschließung kam es jedoch nicht mehr, denn die 34-Jährige ist am Morgen ihres Hochzeitstages verstorben.

«Ich kann nicht glauben, dass ich diese Worte schreibe», startet Tom Mann am Montagabend seinen emotionalen Post auf Instagram, in dem er den Tod seiner Verlobten bekannt gibt. «Mein Liebling Dani – meine beste Freundin, mein Alles und mehr, die Liebe meines Lebens – verstarb in den frühen Morgenstunden des Samstagmorgens, dem 18. Juni. Was der glücklichste Tag unseres Lebens sein sollte, endete mit irreversiblem Herzschmerz.»

Obwohl er und seine Verlobte es nicht vor den Altar geschafft haben, werde er «diesen Ehering tragen» – als Zeichen seiner bedingungslosen Liebe. «Ich weiß, dass du wusstest, dass du meine ganze Welt warst und das Beste, was mir je passiert ist, Danielle», schreibt Tom weiter.

«Unser Sohn wird wissen, wie toll seine Mami war»

Erst vor acht Monaten sind die beiden Eltern eines Sohnes geworden. Bowie kam im Oktober 2021 zur Welt. «Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie es weitergehen soll, aber ich weiß, dass ich jede Kraft aufbringen muss, die ich für unseren kleinen Jungen aufbringen kann», so der Musiker – und richtet sich anschließend an seine Frau mit einem Versprechen: «Ich verspreche, dass ich alles tun werde, um Bowie so zu erziehen, wie wir es immer wollten. Ich verspreche dir, dass er wissen wird, wie toll seine Mami war.»

Seinen wohl traurigsten Post beendet Tom dann mit den Worten: «Mein Liebling Dani, ich werde dich für immer vermissen.» Warum Danielle gestorben ist, hat der Sänger bislang nicht verraten.

Im Jahr 2014 nahm Tom Mann an der britischen Castingshow «X Factor» teil. Erst als Solokünstler, anschließend wurde er in die Band Stereo Kicks aufgenommen und schaffte es ins Finale. Die Gruppe veröffentlichte Songs wie «Love Me So» oder «Just The Way You Are». Ein Jahr nach der Sendung trennten sich Stereo Kicks.