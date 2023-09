Luxemburg: Vermisste 52-Jährige tot aufgefunden

Seit vergangener Woche galt eine Frau aus Luxemburg offiziell als vermisst, zuletzt gesehen worden war sie am 23. August. Die Police Grand-Ducale suchte per Zeugenaufruf nach der 52-Jährigen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ist die Frau tot. Demnach wurde sie am Montagabend aufgefunden.