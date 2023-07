USA: Vermisste Teenagerin aus Arizona ist wieder da – in Montana

Am Mittwoch teilte die Polizei mit, dass sie bei einer Polizeiwache in Montana aufgetaucht sei.

Eine vor fast vier Jahren spurlos verschwundene Jugendliche aus Arizona ist nun auf einer Polizeiwache in Montana aufgetaucht. Die 18-jährige Alicia N. sei alleine zur Wache in einer etwa 64 Kilometer von der kanadischen Grenze entfernten Kleinstadt gegangen, teilte die Polizei in ihrem Heimatort Glendale, einem Vorort von Phoenix, am Mittwoch (Ortszeit) mit. Seit Mitte September 2019 hatte sie als vermisst gegolten, N. war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 14 Jahre alt.