Überlebenskünstler : Vermisster Hund überlebt 3 Monate lang in Höhle

Ein Hund, der seit drei Monaten vermisst wurde, ist von Surfern in einer Meereshöhle auf Vancouver Island gefunden worden.

Wie durch ein Wunder hat Hündin Stella es geschafft drei Monate in einer Höhle zu überleben.

Wie Stella es geschafft hat zu überleben, ist unklar. Es grenzt fast an ein Wunder. Die Hündin wurde drei Monate lang vermisst. Durch Zufall entdeckten sie Surfer bei einem nächtlichen Ausflug in einer Meereshöhle von Vancouver Island.

Die beiden Surfer waren mit einem kleinen Boot unterwegs, als sie in einer nahe gelegenen Höhle den Hund sahen. Es gelang ihnen das frierende und hungrige Tier in ihr Boot zu bringen und es in einer Tasche warm zu halten.