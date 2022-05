Luxemburg : Vermisster Mann tot in Scheune aufgefunden

LUXEMBURG – Ein 32-jähriger Anwohner war letzten Samstag als vermisst gemeldet worden. Am Mittwochabend sei sein lebloser Körper in einer Scheune gefunden worden, wie die Polizei mittteilt.

Ein 32-jähriger Mann, der seit letzten Samstag als vermisst galt, ist am Mittwochabend in einer Scheune im Norden Luxemburgs leblos aufgefunden worden. Das teilten die Polizeibeamten in einer Meldung mit. «Er soll in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Bekannten aufgebrochen sein, kam da jedoch nie an», so die Polizei. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war demnach in Kayl.