Florida: Vermisstes Kleinkind ist tot im Maul eines Alligators gefunden worden

Ein Kleinkind ist im US-Bundesstaat Florida tot im Maul eines Alligators gefunden worden. Der Zweijährige war gesucht worden, nachdem seine 20 Jahre alte Mutter am Donnerstag erstochen in ihrer Wohnung gefunden worden war. Dem Vater des Jungen werde der Mord an beiden vorgeworfen, schrieb die Polizei der Stadt St. Petersburg auf Facebook. Der Mann sei bereits am Freitag festgenommen worden.