Ökotest untersucht : Vernichtendes Urteil für Selbstbräuner

Nur drei von den 20 getesteten Produkten schnitten «gut» ab, elf «ungenügend». Das Problem: Formaldehyd und andere bedenkliche Substanzen.

Ein sommerlich gebräunter Teint ohne Hautkrebsrisiko? Das versprechen Selbstbräuner. Doch laut dem Magazin Ökotest hat auch der Sommerteint aus der Tube seine Tücken. So stecke in vielen der Bräunungscremes oft eine ganze Reihe problematischer Substanzen - darunter auch ein Inhaltsstoff, der krebsverdächtiges Formaldehyd freisetzt. Im Test schnitten gerade einmal drei von 20 Produkten mit der Bewertung «gut» ab, elf hingegen mit «ungenügend».

Krebsverdächtiges Formaldehyd & Co.

Das in Selbstbräunern eingesetzte Dihydroxyaceton sorgt für die Bräune, ist aber chemisch sehr instabil und zerfällt rasch. Dabei setzt es Formaldehyd frei. Dieses gilt als hautreizend und in der Atemluft sogar als krebsverdächtig. Formaldehyd selbst ist in der EU seit 2019 verboten, nicht aber Inhaltsstoffe, die es abspalten können.