Luxemburg: Verpackungsfreie Läden werden für ihre Arbeit ausgezeichnet

Sechs Jahre nach dem Start des Projekts wurde Ouni für seine Arbeit ausgezeichnet: Die Mitglieder der Kooperative haben am Dienstagabend den jährlichen Preis «Hëllef fir d'Natur» für ihre beiden verpackungsfreien Läden in Empfang genommen. «Was die Jury motiviert hat, ist, dass sie in beiden Läden lose Ware verkaufen», sagte Claude Meisch, Vizepräsident der Stiftung Hëllef fir d'Natur, «so reduziert man die Plastik-Verpackungen, die ein gigantisches Problem darstellen. Nur neun Prozent der Kunststoffe werden recycelt.»

«Dieser Preis tut uns gut», erklärte Tifenn Eyraud, Mitglied des Verwaltungsrats von Ouni. Gerade nach der schwierigen Zeit während der Corona-Pandemie. Das Geschäft in Luxemburg habe seit der Eröffnung im Dezember 2016 zwar «von Anfang an sein Publikum» gehabt, aber das zweite Geschäft in Düdelingen habe gelitten, da es im März 2020 eröffnet wurde – also kurz vor dem Lockdown. «Wir müssen über eine neue Strategie nachdenken», sagte Tifenn Eyraud, «Das Modell mit vielen Leuten im Laden funktioniert nicht mehr.»