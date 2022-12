Powerfood: Verpasst eurem Porridge ein weihnachtliches Upgrade

Hippe Stadtcafés ehren die aufgequollenen Haferflocken selbstverständlich mit einem Platz auf ihrer Morgenkarte. Und prominente Healthy-Lifestyle-Menschen erwähnen in Interviews gelegentlich die durchgetaktete Morgenroutine, von der Haferflocken fester Bestandteil sind.

Zugegeben: Haferflocken sind auch wirklich sehr gesund. Sie halten lange satt, regen die Verdauung an und kräftigen Nägel sowie Haare.

Haferflocken haben es in sich: Neben Ballaststoffen und einem großen Anteil an ungesättigten Fettsäuren enthält das Getreide unter anderem die Mineralstoffe Eisen, Zink und Magnesium.

Der rohe Brei lässt ebenso viel Kreativitätsspielraum wie ein leeres Blatt Papier. Bananen, Konfitüre und alles dazwischen – ins Porridge kommt, was einem persönlich schmeckt. Wer beim Brunch die Gäste mit einem Schuss Weihnachten überraschen möchte oder selbst etwas mehr in Stimmung geraten will, findet weiter unten dankbare Inspiration: