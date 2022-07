Rheinland-Pfalz/Luxemburg : Verpuffung in Wohnmobil legt Verkehr auf Autobahn 64 lahm

TRIERWEILER – Eine Gasverpuffung in einem Wohnmobil hat am Sonntag für erhebliche Behinderungen auf der Autobahn 64 kurz vor der Grenze zu Luxemburg gesorgt.

Vor Luxemburgs Landesgrenze kam es am heutigen Sonntagmittag zu einer massiven Verkehrsbehinderung durch eine Gasverpuffung in einem Wohnmobil. Die vier Insassen des Wohnmobils blieben dabei unverletzt, das Fahrzeug selbst wurde nach Polizeiangaben stark beschädigt. Die Autobahn musste am Vormittag teilweise voll gesperrt werden. Im Staubildeten nicht alle eine Rettungsgasse – ein Feuerwehrwagen wurde sogar bis zum Stillstand ausgebremst. Die entsprechenden Fahrer müssten nun mit einem Bußgeld in Höhe von mehreren Hundert Euro sowie Punkten und einem Fahrverbot rechnen, teilte die Autobahnpolizei in Schweich mit.