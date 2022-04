Fans spekulieren - Verrät Kylie Jenner hier den neuen Namen ihres Babys?

Im Februar wurden Kylie Jenner und Travis Scott zum zweiten Mal Eltern. Erst wollten die beiden ihren frischgeborenen Sohn Wolf nennen. Doch dann schien der Name nicht wirklich gepasst zu haben und die 24-Jährige verkündete auf Instagram, dass sie sich dazu entschieden haben, ihr Kind fortan anders zu nennen. Seither spekulieren die Fans der Unternehmerin wie wild darüber, was wohl der neue Name ihres Sohnes sein könnte.

Die neuste Vermutung der Community ist der Name Scott. Der Twitter-User Isaac Smith markierte das amerikanische Newsportal «TMZ» in einem Tweet und schrieb: «Es ist offiziell! Kylie und Travis haben ihren Sohn Scott genannt. Das Paar wollte einen Namen, der normal klingt.» Bisher hat sich weder «TMZ» noch Kylie Jenner zu dem Gerücht geäußert.

Verrät Kylies neue Make-up-Palette den Namen?

Am 6. April brachte Kylie eine neue Make-up-Palette für ihre Marke «Kyliecosmetics» auf den Markt, die in Zusammenarbeit mit ihrer älteren Schwester Kendall Jenner entstand. Darauf ist ein Farbton mit dem Namen «Ky and Kenny» zu finden. Gemäß dem «Promiflash»-Magazin sind sich einige Fans sicher, dass der Lidschattenname eine Hommage an Kendall sein soll. Andere Userinnen und User sind derweil davon überzeugt, dass es sich dabei um den neuen Namen des Babys handelt.