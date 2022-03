Valentinstag : Verratet uns eure «Last-Minute» Geschenkideen!

Der Valentinstag steht vor der Tür! Wer noch kein Geschenk hat, muss sich also jetzt beeilen. Habt ihr gute, schnell umsetzbare Geschenkideen? Dann teilt sie mit unserer Community!

Am kommenden Montag ist Valentinstag.

Die einen lieben ihn, die anderen verachten ihn: Der Valentinstag rückt immer näher. Wer vor hat, seine Partnerin oder seinen Partner zum Tag der Liebenden zu beschenken, sollte also langsam in die Puschen kommen, viel Zeit bleibt nämlich nicht mehr.

Wer auf die Klassiker steht, hat wohl das einfachste Spiel, denn die Schokolade und der Strauß Rosen können auch am Montag noch spontan besorgt werden. Fürs romantische Dinner wäre es aber jetzt an der Zeit, sich entweder Gedanken über das liebevoll selbst zubereitete Menü zu machen, oder den Hörer in die Hand zu nehmen und einen Tisch zu reservieren.