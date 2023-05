Grevenmacher: Verrohung durch Tiktok und Pornos sorgen Luxemburger Pädagogen

Sylvain, Vero, Massi und Carina stellen das pädagogische Team des Jgendhauses in Grevenmacher. Criaj

Ein sicheres Umfeld ist für Jugendliche angesichts des gesellschaftlichen Wandels von entscheidender Bedeutung. «Und Sicherheit beginnt mit Prävention: ob in Sachen Verkehr, Mobbing oder Drogen», erklärt Sylvain Alves, Erzieher und Leiter des Jugendhauses Criaj in Grevenmacher, dem L'essentiel einen Besuch abgestattet hat, um über die Herausforderungen in der Jugendarbeit zu sprechen.

In Grevenmacher werden die Heranwachsenden im Rahmen von Infoveranstaltungen, Projekten, sowie Gruppen- und Einzelgesprächen für die verschiedensten Themen sensibilisiert. Ein Fokus liege derzeit auf dem Thema Cyberschutz. In einem Workshop sollen sich die Jugendlichen beispielsweise ihr Verhalten im Internet bewusst machen: «Was darf ich schreiben und welche Konsequenzen haben meine Aussagen?», umreißt Diplom-Pädagogin Vero Punnel die diskutierten Fragen. Gerade in Zeiten von Tiktok sei das besonders wichtig, erklärt Sylvain: «Die Kids glauben teilweise alles, was da steht. Und hauen selbst alles einfach raus.» Durch die vermeintliche Anonymität der virtuellen Kommunikation sinke dabei die Hemmung, andere auch zu beleidigen: «Und das führt wiederum zu Gewalt im Realen.»

Besuchst Du ein Jugendhaus? Ja, fast täglich. Ab und zu. Früher ja. Nein, habe ich auch nie. Klingt spannend, vielleicht mache ich das mal.

Neben der Verrohung der zwischenmenschlichen Kommunikation sehen die Pädagogen in Grevenmacher mit der Pornographie eine zweite große Internet-Gefahr für die Heranwachsenden. «Was sie dort zu sehen bekommen, entspricht nicht der Realität und beeinflusst ihre sexuelle Entwicklung negativ», berichtet Sylvain. Es sei an der Politik, endlich für entsprechende Zugangsbeschränkungen zu sorgen. Denn die beste Informationsarbeit könne nur bedingt helfen, wenn Kinder und Jugendliche nur drei Klicks benötigen, um in die Abgründe des Internets vorzustoßen.