Reisemedizin: Verschiedene Reisen bedürfen einer besonderen Planung

Wer eine Fernreise plant, sollte sich im Vorfeld über einige Faktoren informieren – besonders, wenn es in Länder mit niedrigeren medizinischen Standards geht: «In einer reisemedizinischen Beratung gehen wir vor allem auf vier Punkte ein: die Impfungen, Malaria und andere von Stechmücken übertragene Krankheiten, Essen und Trinken sowie den Straßenverkehr», erklärt der Mediziner.

Stechmücken übertragen unterschiedliche Krankheitserreger

Stechmücken lieben tropisches Klima, weshalb in den Tropen und Subtropen ein gewisses Risiko besteht, sich mit bestimmten Krankheiten zu infizieren. Als Erstes ist hier die Malaria zu erwähnen, die von der Anopheles-Mücke übertragen wird. «Bei einem kürzeren Aufenthalt von bis zu zwei Wochen in einem Malariagebiet empfehlen wir den Reisenden, sich mit Mückensprays vor Stichen zu schützen», meint Dr. Braquet. Während der Nacht können Klimaanlagen und Mückennetze helfen, sich die Tiere vom Leib zu halten. Eine Medikation oder die Notfallselbsttherapie empfiehlt der Experte nur bei längeren Reisen oder sehr erfahrenen Reisenden. «Die meisten Infizierten entwickeln die Symptome erst nach der Rückkehr. Danach können wir sie gegebenenfalls gut hier behandeln».

Die Malaria ist jedoch nicht die einzige durch Stechmücken übertragbare Krankheit. Weitere Krankheiten sind das West-Nil-, Dengue-, Chikungunya und das Gelbfieber sowie die Japanische Enzephalitis und die Zika-Virus-Infektion. Letztgenannte wurde auch in Teilen Südfrankreichs nachgewiesen und ist vor allem für Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch eine Gefahr.

Welche Impfungen wichtig sind

Für Dr. Braquet ist es immer eine Abwägung von Nutzen und Risiko. «Eine Impfung, die ich immer empfehle, ist die gegen Hepatitis A, da diese nur sehr selten Nebenwirkungen aufweist und sehr effektiv ist. Abraten würde ich zum Beispiel von einer Typhus-Impfung», da man einer Infektion auch gut durch Nahrungsmittelhygiene entgegenwirken könne. In dem Zusammenhang empfiehlt er, im Urlaub auf Eiswürfel und Leitungswasser zu verzichten. Eine Impfung, die eventuell unverzichtbar ist, ist die Gelbfieberimpfung, dessen Nachweis einige Länder bei der Einreise verlangen.

Warum zur reisemedizinischen Beratung?

Wer eine reisemedizinische Beratung in Anspruch nehmen möchte, muss diese zurzeit leider noch aus eigener Tasche bezahlen. «Für die CNS gehören diese Kosten zum Reisebudget. Es handelt sich um die Kosten einer normalen medizinischen Beratung und die Kosten der Impfungen. Pro Impfung liegt man zwischen 25 und 150 Euro.»

Dr. Pit Braquet erklärt, dass es meist nicht die Risikopersonen sind, die ihn besuchen: «Meistens sind es die, die ihre Familien zum Beispiel in Afrika besuchen. Personen, die beispielsweise in einem Malaria-Gebiet aufwachsen, entwickeln eine gewisse Resistenz gegen die Infektion. Diese geht jedoch verloren, wenn man länger als 12 Monate außerhalb des Risikogebiets verbringt.» Grundsätzlich werde jedoch von Fall zu Fall entschieden, welche Maßnahmen sinnvoll sind.

Wem es nur um eine Impfung geht, kann diese auch bei seinem Hausarzt erhalten. Das Impfmedikament kann mit einem ärztlichen Rezept bei einer Apotheke abgeholt werden und vom Generalisten verabreicht werden. Einzig die Gelbfieberimpfung stellt da eine Ausnahme dar. Diese darf nur in spezialisierten Impfstellen verabreicht werden. In Luxemburg ist das nur die «Travel Clinic». Dr. Braquet warnt jedoch: «Der Nachweis gilt ab dem zehnten Tag nach der Impfung. Wer also elf Tage vor seinem Urlaub anruft und die Gelbfieberimpfung bekommen möchte, könnte eventuell, trotz größter Bemühung unsererseits, nicht rechtzeitig geimpft werden.»