Schottland : Verschluckte Batterie brannte Loch in Baby-Herz

In Schottland starb ein 17 Monate alter Junge, nachdem er eine kleine Knopfbatterie aus einem Spielzeug verschluckt hatte.

Es war Heiligabend vergangenes Jahr als Vater Hugh McMahon seinen kleinen Sohn, ebenfalls Hugh, zudeckt und ihm eine gute Nacht wünscht. Stunden später entdecken die Eltern ihren Jüngsten auf dem Rücken liegend, an die Decke starrend und mit einem seltsamen Röcheln in der Brust. «Seine Atmung setzte aus und die Farbe wich aus seinem Gesicht»", sagt Vater Hugh zur «BBC». «Wir gerieten in Panik, riefen einen Krankenwagen und die Sanitäter gaben ihm Sauerstoff.»