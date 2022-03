Umweltalarm : Verschmutztes Trinkwasser in Lasauvage

LASAUVAGE – Im Differdinger Stadtteil Lasauvage wurde bei Proben eine Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt. Bewohner sollten Leitungswasser unbedingt abkochen.

Das Trinkwasser in der Ortschaft Lasauvage ist mit Keimen verschmutzt. Den Bewohnern wird abgeraten, das Wasser zu trinken. Das teilt die Gemeinde Differdingen am Donnerstag mit. Der technische Dienst arbeite an der Behebung des Problems.