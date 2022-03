Weiße Pracht : Verschneites Luxemburg

LUXEMBURG - Am Samstag hat es im Großherzogtum ordentlich geschneit. Zwar soll es am Sonntag trocken bleiben, doch die Straßen bleiben glatt. Wir haben die Bilder.

Fünf Zentimeter Schnee sind am Samstagmorgen in Luxemburg gefallen. Und auch am Sonntag erstrahlt das Großherzogtum noch in weißer Pracht. Die Menschen in Luxemburg haben die weiße Gunst genutzt und überall im Land Fotos geschossen. In unserer Diashow gibt's eine Auswahl.