Champions League: Verschossener Elfmeter, zwei Gegentore – Swift scheidet gegen Slovan Bratislava aus

Nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Slovan Bratislava hat Swift Hesperingen am Mittwoch das Rückspiel der ersten Qualifikationsrunde der Champions League mit 0:2 verloren. Die Spieler von Hesperingen begannen das Spiel im Stade de Luxembourg gut und hatten bereits in der vierten Minute eine Chance durch Cedric Sacras.

Die Großtat der ersten Halbzeit geschah in der achten Minute, als Vladimir Weiss Dejvid Sinani an der Strafraumgrenze foulte und einen Elfmeter kassierte. Wie schon im Hinspiel war es der Deutsche Dominik Stolz, der sein Glück versuchte, doch dieses Mal konnte er den kanadischen Nationalspieler Milan Borjan nicht täuschen. Swift hatte noch einige weitere Chancen, ohne wirklich für Gefahr zu sorgen.

Slovan Bratislava war in der ersten Halbzeit gefährlicher, vor allem in der Nachspielzeit, als ein Schuss von Marko Tolic von Jerry Prempeh kurz vor der Linie abgewehrt wurde.

Von Beginn der zweiten Halbzeit an drängte Swift auf die Entscheidung und erspielte sich mehrere Chancen, ohne Milan Borjan wirklich in Bedrängnis zu bringen. Das Blatt wendete sich jedoch schnell. Nach einer Beschleunigung von Tigran Barseghyan im Sechzehner von Swift blieb Cedric Sacras an ihm hängen und der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt. Im Anschluss verwandelte der erfahrene Vladimir Weiss, der schon in der Premier League, La Liga und Serie A gespielt hat, den Elfmeter mit einer perfekt getimten Panenka (0:1, 53.).