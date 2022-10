Kartepe : Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann in der Türkei aufgespürt

Seit Februar 2021 wird der ehemalige Fernsehkoch Attila Hildmann (41) wegen Volksverhetzung per internationalem Haftbefehl gesucht. Nun machte ihn ein Team von Hobby-Detektiven in der Türkei ausfindig.

Der « Stern » hat nach monatelanger Recherche den Aufenthaltsort des antisemitischen, rechtsextremen Hetzers Attila Hildmann in der Türkei ermittelt: Der 41-jährige frühere vegane Starkoch soll sich in seiner türkischen Heimstadt Kartepe etwa 110 km südöstlich von Istanbul verstecken, meldet die Zeitschrift in ihrer aktuellen Ausgabe am Mittwoch (Bezahlartikel).

Die Journalisten waren Hildmann seit Mai auf der Spur und begleiteten dafür auch eine Gruppe von Hobby-Detektiven namens «Hildbusters», die schon länger hinter dem polizeilich Gesuchten her waren. Alexander Brehm, Mitglied der Gruppe, kontaktierte Hildmann in seinem Versteck und informierte danach das Generalkonsulat in Istanbul. Laut den Recherchen des Teams lebt Hildmann allein mit zwei Huskys und drei Katzen. Zuvor soll er sich in der Küstenstadt Gömec versteckt haben. Am Mittwochabend, dem 26. Oktober, wird die Begegnung der Journalisten mit Hildmann bei «Stern TV» auf RTL gezeigt.