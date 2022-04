Australien : Verschwörungstheoretiker überschütten Flugunternehmen nach Unwettern mit Drohungen

Nach schweren Überschwemmungen in Australien wird ein örtliches Unternehmen für Luftaufnahmen von Verschwörungstheoretikern mit Drohungen überhäuft. Innerhalb weniger Tage seien mehr als hundert Drohungen eingegangen, erklärte das Unternehmen Handel Aviation am Donnerstag. Zuvor hatte sich im Internet das Gerücht verbreitet, Handel Aviation habe bei einem Flug über Überschwemmungsgebiet in New South Wales Chemikalien versprüht, die weitere Regenfälle ausgelöst hätten.