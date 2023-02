Nîmes : Verschwundene 18-Jährige in Frankreich tot gefunden

Eine vermisste 18-Jährige ist in Frankreich tot aufgefunden worden. Die Leiche der jungen Frau wurde in der Nacht zum Donnerstag auf einem abgelegenen Landweg entdeckt, wie Staatsanwältin Cécile Gensac am Donnerstag im südfranzösischen Nîmes sagte. Ein Verdächtiger in dem aufsehenerregenden Fall hatte demnach in einem Geständnis den Ort genannt, an dem sich die Leiche der Frau befinde. Der 39-Jährige kam in Untersuchungshaft.