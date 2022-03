Luxemburg : Versicherungen erhöhen Beiträge «drastisch»

LUXEMBURG – Die Verbraucherschützer der ULC prangern einen Anstieg der Versicherungsprämien an. Die Branche rechtfertigt sich.

Die luxemburgische Verbrauchervereinigung (ULC) beklagt, dass die Versicherungsgesellschaften in letzter Zeit «drastische Erhöhungen der Beiträge» vorgenommen haben. Nach Angaben des Verbands seien die Prämien für Wohngebäudeversicherungen in einigen Fällen um 15 Prozent und mehr erhöht worden. Die Verbraucherschützer halten es «für sehr zweifelhaft, dass Preiserhöhungen in dieser Größenordnung gerechtfertigt sein können».