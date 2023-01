Luxemburg: Versicherungen springen auch ohne Rauchmelder ein

Der Rauchmelder ist in Luxemburg inzwischen Pflicht – versicherungstechnisch ändert das aber nichts. Marc Hengen, geschäftsführender Direktor der Association professionnelle des assureurs et réassureurs (ACA) erklärt: «Es soll in erster Linie Leben retten. Bezüglich der Versicherungen hat es keine Konsequenzen, wenn die Wohnung nicht mit Rauchmeldern ausgestattet ist.»

Demnach laufen Versicherte, die keine Rauchmelder haben, nicht Gefahr etwaige Schäden nach einem Brand nicht erstattet zu bekommen. Dennoch bleibt es Tatsache dass Rauchmelder seit dem 1. Januar per Gesetz vorgeschrieben sind – in allen Haushalten, egal ob Einfamilienhaus oder Wohnanlage. Die Geräte, die den europäischen Normen entsprechen müssen, müssen in den Fluchtwegen der Wohnungen sowie in jedem Schlafzimmer angebracht werden.