Wetterdienst warnt : Verspäteter Wintereinbruch sorgt für Flockenregen über Luxemburg

In weiten Teilen Luxemburgs sieht es bereits jetzt aus wie in einer Schneekugel und das soll sich nach Angaben der nationalen Wetterexperten auch über den heutigen Tag halten. Sogar eine Wetterwarnung hat Meteolux herausgegeben. Demnach gilt von heute, 18 Uhr, bis Samstag, 5 Uhr, Alarmstufe gelb im ganzen Land. Grund seien mögliche erschwerte Verkehrsbedingungen, aufgrund liegengebliebener Schneemassen. Laut Prognosen des Wetterdienstes könnte eine Schneedecke von ein bis zwei Zentimetern das Großherzogtum bedecken, nachdem es auch am Abend und in der Nacht zu andauernden Schneefällen kommt, die stellenweise auch stärker werden können.