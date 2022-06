Jens Stoltenberg : Verstärkte Eingreifkräfte sollen 2023 bereit sein

Erst vor kurzem beschloss die Nato, ihre Eingreifkräfte massiv aufzustocken. Nun erklärt Nato-Generalsekretär Stoltenberg, die Truppe sei bereits im nächsten Jahr einsatzbereit.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg will eine auf 300.000 Soldaten verstärkte schnelle Eingreiftruppe im kommenden Jahr einsatzfähig haben. «Sie werden in ihren eigenen Ländern stationiert, aber schon bestimmten Staaten und Gebiete zugewiesen und verantwortlich sein für die Verteidigung dieser Gebiete», sagte Stoltenberg am Mittwoch beim Nato-Gipfel in Madrid. Natürlich hingen Details von den einzelnen Staaten ab, die diese Kräfte stellen sollen.