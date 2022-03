In eigener Sache : Verstärkung für Jugendzeitung gesucht

ESCH - Für den Start ins neue Jahr sucht «Extra», die deutsch-französich-luxemburgische Jugendzeitung, neue Redakteure.

Wer sich dafür interessiert, was in der Großregion passiert und journalistische Erfahrung sammeln will, ist bei diesem Projekt richtig: «Extra» sucht Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren für die Gestaltung der Jugendzeitung. Die nächste Ausgabe erscheint Ende März und wird ab dem 25. Januar in Esch vorbereitet. Die Jugendredaktion trifft sich jeden Mittwoch zwischen 17.30 und 19 Uhr. Sie wird von einer zweisprachigen Journalistin begleitet.