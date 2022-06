Formel 1 : Verstappen fährt beim ersten Freien Training in Kanada auf Platz eins

Der Niederländer Max Verstappen ist beim Trainingsauftakt zum Formel-1-Rennen in Montréal mit einem Vorsprung von 0,246 Sekunden auf dem ersten Platz gelandet.

Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat beim Trainingsauftakt zum Formel-1-Rennen in Montréal die schnellste Runde gedreht. Der 24 Jahre alte Niederländer verwies am Freitag auf dem Circut Gilles Villeneuve nach einer Stunde Carlos Sainz im Ferrari auf den zweiten Platz, sein Vorsprung betrug 0,246 Sekunden. Auf Rang drei fuhr Routinier Fernando Alonso, der 40 Jahre alte zweimalige Champion schaffte es auf den langsameren Reifen damit vor Verstappens Teamkollegen Sergio Perez auf Rang vier.

Charles Leclerc, der im Klassement vor dem neunten Saisonrennen 34 Punkte Rückstand auf Verstappen hat, wurde im zweiten Ferrari Fünfter. Der auf den dritten Gesamtrang zurückgefallen Monegasse muss womöglich eine Startplatzstrafe beim Großen Preis von Kanada am Sonntag (20.00 Uhr/Sky) in Kauf nehmen. Bis Freitag hatte Ferrari aber noch nicht entschieden, ob für den defekten Motor vom Rennen zuletzt in Baku ein neues oder ein gebrauchtes Triebwerk eingebaut wird. Sollte sich die Scuderia für eine neue Variante entscheiden, muss Leclerc in der Startaufstellung um zehn Plätze zurück.