GP Aserbaidschan : Verstappen gewinnt Formel-1-Rennen in Baku

Von der Pole gestartet fiel Ferrari-Pilot Charles Leclerc mit Motorschaden aus. So war der Weg frei für den Red-Bull-Doppel-Triumph. Sieger Max Verstappen baut damit seine WM-Führung aus.

Titelverteidiger Max Verstappen hat seine WM-Führung in der Formel 1 mit einem Sieg beim Großen Preis von Aserbaidschan ausgebaut. Der 24-jährige Niederländer setzte sich am Sonntag in Baku vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez aus Mexiko durch. Dritter wurde der Brite George Russell im Mercedes.