Formel-1 : Verstappen im Auftakt-Training Schnellster vor Leclerc

Max Verstappen hat zum Auftakt des Red-Bull-Heimspiels die schnellste Runde beim Freien Training zum Großen Preis von Österreich gedreht. Der Formel-1-Weltmeister und WM-Spitzenreiter verwies am Freitag in Spielberg Charles Leclerc im Ferrari auf den zweiten Platz. Der Monegasse war 0,255 Sekunden langsamer.

Auf Rang drei kam George Russell im Mercedes, Rekordweltmeister Lewis Hamilton belegte im zweiten Silberpfeil Rang fünf. Unter die Top Ten schaffte es in der einstündigen Einheit auch Mick Schumacher. Fünf Tage nach seiner Punkte-Premiere in der Königsklasse mit dem achten Platz beim Rennen in Silverstone wurde er Trainings-Neunter im Haas. Sebastian Vettel kam im Aston Martin nicht über Rang 13 hinaus, bevor am späten Nachmittag die Qualifikation auf dem Programm steht.