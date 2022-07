Formel 1 : Verstappen siegt und baut WM-Führung aus

Weltmeister Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Frankreich in Le Castellet. Der Reb-Bull-Pilot profitierte von einem Unfall des in Führung liegenden Charles Leclerc.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen von Frankreich gewonnen. Der Niederländer feierte am Sonntag in Le Castellet seinen siebten Saisonsieg und baute seine WM-Führung aus. Verstappen profitierte von einem Ausfall von Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot schied in Führung liegend nach einem Dreher und Problemen mit dem Gaspedal vorzeitig aus.