Nach ukrainischen Angriffen : Versteckt die russische Armee ihren riesigen Konvoi jetzt in Wäldern?

Der Konvoi aus russischen Militärfahrzeugen sollte eigentlich die ukrainische Hauptstadt Kiew erreichen. Er kommt jedoch kaum vorwärts und ist regelmäßig Ziel ukrainischer Attacken. Nun ändern die russischen Streitkräfte ihre Strategie.

Fahrzeuge werden im Wald versteckt

Die Aufnahmen zeigen laut Maxar, dass sich einige Truppenteile des Konvois in Wälder und baumbestandene Gebiete in der Nähe von Lubjanka verlagert haben. In der Nähe seien Haubitzen in Stellung gegangen, um das Feuer zu eröffnen. Unmittelbar nördlich des Antonow-Luftwaffenstützpunkts in Hostomel seien russische Militärfahrzeuge zu sehen, die auf Straßen in Wohngebieten in der Stadt Ozera – rund 27 Kilometer nordwestlich von Kiew – stünden. Außerdem zeigen die Bilder laut Maxar abgeschleppte Artillerie und andere Fahrzeuge, die in einem spärlichen Baumbestand in der Nähe von Lubjanka Schutz suchen.