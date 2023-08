Luxemburg: Versteckte Kosten bei Billigflügen mit Wizz Air?

Doch Reisende in Luxemburg können beruhigt sein: Die Fluggesellschaft erfüllt alle notwendigen Bedingungen und erfüllt alle Garantien, die von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit werden. Außerdem verfügt sie über zahlreiche neue Flugzeuge, ausschließlich von Airbus. Eine Überraschung anderer Art könnte Reisewilligen beim Einstieg in den Flieger jedoch blühen.

Check-in am Flughafen ist gebührenpflichtig

Wie Ryanair, aber anders als meisten großen Fluggesellschaften, verlangt Wizz Air eine Gebühr für den Check-In bei der Ankunft am Flughafen. Wer zusätzliche Kosten vermeiden will, muss also online einchecken, was bis zu drei Stunden vor dem Flug möglich ist. Nach Ablauf dieser Frist werden zusätzlich 45 Euro pro Ticket fällig.