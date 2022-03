Fans sind empört : Verstorbener Bob Saget bei den Oscars vergessen

Auch in diesem Jahr gedachte die Filmindustrie bei den Oscars den verstorbenen Schauspielern des vergangen Jahres. Ein Star fehlte allerdings.

Fans sind sauer: «Schämt euch»

Das fiel zahlreichen Zuschauern auf. «Die Oscars haben Bob Saget in ihrem In Memoriam Tribut vergessen», stellt ein Twitter-User fest. Einige User waren darüber empört. In den Kommentaren hieß es unter anderem: «Schämt euch, Academy, dass ihr Bob Saget im Oscar-Nachruf nicht erwähnt habt» oder «Hab ich was verpasst? Wieso wurde bei dem 'Memorian Part' Bob Saget nicht erwähnt? Schon vergessen? Oder hab ich es überhört?».