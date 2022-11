Saarland: Versuchter Totschlag – Mann wird schwer an Kopf und Hals verletzt

Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr hat im Saarlouiser Ortsteil Picard auf offener Straße eine gewaltvolle Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen und einem 32-jährigen Mann stattgefunden. Dabei sei der 34-Jährige schwer an Kopf und Hals verletzt worden. Wie der Saarländische Rundfunk berichtet, verhielt sich der 32-Jährige bei seiner Festnahme so aggressiv, dass die Polizeibeamten einen Taser einsetzen mussten, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.