Bommeleeër-Prozess : Verteidiger erleiden erste Schlappe

LUXEMBURG – Ein erster Rückschlag für die Verteidigung im Fall Bommeleeër: Der Antrag auf Einstellung des Verfahrens wurde vorläufig zurückgewiesen.

Am zweiten Prozesstag des Bommeleeër-Prozess mussten die Verteidiger der beiden Angeklagten Marc Scheer und Jos Wilmes eine erste Schlappe einstecken. Der Antrag auf Einstellung des Verfahrens aufgrund schwerer Ermittlungsfehler wurde vom Gericht vorerst zurückgewiesen. Der Prozess, der noch bis Ende März dauern soll, wird also wie geplant weitergeführt. Die Richter haben nach kurzer Beratung entschieden, die über 90 Zeugen anhören zu wollen, bevor sie gleichzeitig über Einstellungsantrag beziehungsweise Schuldspruch entscheiden werden.

Me Vogel und Lorang, die beiden Rechtsbeistände der Angeklagten, hatten bereits zum Prozessauftakt am Montag einen Einstellung des Gerichtsverfahrens gefordert, da die verfassungsmäßigen Rechte ihrer Mandanten ihrer meinung nach nicht gewahrt seien. In ihrer Argumentation rügten sie die zahlreichen Fehler und das Verschwinden von Beweisen während der 28 Jahre währenden Ermittlungen.