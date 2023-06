Luxemburg: «Vertrauensbruch» – Roy Reding verlässt ADR, die Partei kontert

Roy Reding, Abgeordneter des Wahlbezirks Zentrum, verlässt die ADR. «Ich habe dem Chamber-Präsidenten heute mitgeteilt, dass ich die ADR heute verlasse», schreibt der Abgeordnete auf seiner Facebook-Seite. Eine Mitgliedschaft in einer anderen Partei erwähnt er nicht, so wird er die Legislaturperiode voraussichtlich als unabhängiger Abgeordneter beenden. Die ADR behält drei Abgeordnetensitze im Parlament.

«Meine frühere Partei hat entschieden, mich als einzigen ‹scheidenden Abgeordneten› im Zentrum nicht mehr als Kandidat aufzustellen, nachdem ich sie zehn Jahre in der Chamber vertreten habe.» Das sei ein Novum und eklatanter Vertrauensbruch. «Meine Schlussfolgerung ist ganz einfach. Wenn ich nicht mehr gut genug bin, um die Wahlliste anzuführen, bin ich auch nicht mehr gut genug, um für die ADR im Parlament zu sitzen», schreibt er.

Trotzdem verweist er auf die Unterstützung seiner Fraktionskollegen, die er «in schweren Momenten» erfahren habe: «Zum Beispiel, als ich als einziger Abgeordneter abgelehnt habe, mich impfen zu lassen, oder als ich […] für etwas verurteilt wurde, was ich nicht getan hatte». Roy Reding war in erster Instanz wegen Immobilienbetrugs verurteilt und in der Berufung freigesprochen worden.