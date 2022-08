Unfall in Ettelbrück : Verunglückter Motorradfahrer erleidet schwere Verletzungen

Am Dienstagnachmittag hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Ettelbrück schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, sind an der Kreuzung der Avenue des Alliés und Rue Jean-Pierre Thill gegen 16.40 Uhr ein Auto und das Motorrad kollidiert.