Seit Anfang dieser Woche wabert ein unangenehmer Geruch durch Schifflingen. Bürgermeister Paul Weimerskirch erklärt gegenüber L'essentiel am Mittwoch: «Ein Bauunternehmen, das in einem Garten in der Rue Belair gearbeitet hat, soll eine Chemikalie in den Abwasserkanal geschüttet haben.» Die Polizei teilt auf Nachfrage mit, dass Proben entnommen worden seien. «Die Labor-Ergebnisse werden zeigen, ob eine Untersuchung eingeleitet werden muss», so eine Sprecherin.