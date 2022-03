Luxemburg/Deutschland : Verursacher eines tödlichen Unfalls festgenommen

LUXEMBURG - In Rheinland-Pfalz ist ein Raser, der 2021 im Großherzogtum wegen fahrlässiger Tötung verurteilt werden soll, verhaftet worden.

Um die Strafe zu vollstrecken, hatte die Generalstaatsanwaltschaft am 5. Juli 2021 einen Europäischen Haftbefehl ausgestellt. «Dank der guten Zusammenarbeit zwischen den Zielfahndungseinheiten (Fugitive Active Search Teams - FAST) in Luxemburg und den Kollegen der Zielfahndung Rheinland-Pfalz konnte Luis B. am Mittwoch, den 9. Februar 2022, in Deutschland festgenommen werden», teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer Pressemitteilung mit.