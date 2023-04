Rheinland-Pfalz: Verurteilter im «Cophunter»-Prozess steht erneut vor Gericht

Rund sieben Monate nach einem ersten Urteil gegen einen Mann wegen des Aufrufs zur tödlichen Jagd auf Polizisten beschäftigt sich nun das Landgericht Bad Kreuznach mit dem Fall. Die Berufungsverhandlung startete am Dienstag, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. In der Berufungssache sind zunächst noch eine ganze Reihe an Fortsetzungsterminen bis Ende April angesetzt.

Der Angeklagte soll kurz nach dem Doppelmord an zwei Polizisten in der Westpfalz, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hatte, im Februar 2022 in zwei selbstgedrehten Videos unter anderem auf seinem öffentlichen Facebook-Profil die Gründung eines «Cophunter»-Vereins – also eines «Polizistenjäger-Vereins – angekündigt und zu Jagd und Tötung von Polizisten als «Sport» aufgerufen haben. Auch soll er in einer E-Mail an die Polizei in Idar-Oberstein die Morde in der Nähe von Kusel mit den Worten «War das geil» gefeiert und die Opfer als «abgeknallte Pfälzer Ratten» bezeichnet haben.