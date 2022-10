Justiz : Verurteilter Mörder in Texas hingerichtet

Wegen Raubmordes ist ein Mann im US-Staat Texas hingerichtet worden. John Henry Ramirez starb am Mittwoch (Ortszeit) in einem Gefängnis in Huntsville mit geistlichem Beistand eines Seelsorgers per Giftspritze. Sein Fall hatte landesweit Schlagzeilen gemacht, weil er sich gegen eine Regelung im Strafvollzugssystem von Texas gewehrt hatte, wonach sein Pastor ihn während seiner Exekution nicht berühren und für ihn beten dürfe.