Rheinland-Pfalz : Verurteilter Mörder ist wieder in Untersuchungshaft

Weil sein Verfahren zu lange dauerte , ist ein wegen Mordes und Vergewaltigung verurteilter 19-Jähriger aus der U-Haft freigekommen. Nun soll der Mann laut offiziellen Angaben wieder im Gefängnis sitzen. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal habe beim örtlichen Landgericht einen neuen Haftbefehl gegen den Mann erwirkt, teilte die Justiz in der pfälzischen Stadt am Montag mit.

Gerichtsurteil sieht zehn Jahre Jugendstrafe für den Täter vor

Der 19-Jährige war am 2. August in Frankenthal wegen Mordes und Vergewaltigung zu zehn Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Dem Urteil zufolge hatte er als 17-Jähriger im März 2020 ein 18-jähriges Mädchen in Ludwigshafen vergewaltigt und erwürgt. Zudem missbrauchte er laut Richterspruch zwei weitere Kinder in drei Fällen sexuell.