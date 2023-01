Regensburg (D): Verurteilter Mörder springt aus Fenster von Amtsgericht und flieht

Die Polizei im bayerischen Regensburg fahndet nach einem verurteilten Mörder. Am Donnerstagnachmittag entwich Rachid Chouakri aus einem Anwaltszimmer am Amtsgericht Regensburg, wie die Polizei auf ihrer Webseite mitteilt. Er befand sich laut «Bild» mit seinem Anwalt in einem Anwaltszimmer, letzterer habe offenbar um ein Gespräch gebeten – aus Gründen des Anwaltsgeheimnisses dürfen bei solchen Treffen keine Justizvollzugsbeamten anwesend sein.