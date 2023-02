Saarland : Verurteilter Polizistenmörder wegen Jagdwilderei vor Gericht

Der nach den Polizistenmorden in der Westpfalz verurteilte 39-Jährige muss sich von diesem Dienstag (9.00 Uhr) an erneut vor einem Gericht verantworten. Dabei geht es am Amtsgericht im saarländischen Neunkirchen unter anderem um den Verdacht der Jagdwilderei, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der versuchten gefährlichen Körperverletzung.