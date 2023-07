Sexueller Missbrauch: Verurteilter Sportarzt Nassar wird in US-Gefängnis niedergestochen

So soll Nassar in Rücken und Brust gestochen worden sein, berichtet AP.

Wie die AP berichtet, war es zu einer Auseinandersetzung mit einem Mithäftling im US-Staatsgefängnis Coleman in Florida gekommen. Eine Person, die anonym bleiben wollte, sagte gegenüber der Agentur, der 59-jährige Nassar sei in den Rücken und in die Brust gestochen worden. Sein Zustand sei stabil, berichtete auch der US-Sender ABC. ABC sprach von einem nächtlichen Angriff auf Nassar. Weder das Gefängnis noch die US-Gefängnisbehörde bestätigten den Vorfall auf Anfrage zunächst.