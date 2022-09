Eliza Fletcher : Verwesungsgeruch führte die Polizei zur Leiche von Milliardenerbin

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee herrscht traurige Gewissheit. Die entführte Milliardenerbin Eliza Fletcher ist tot . Die 34-Jährige war am Freitag beim morgendlichen Joggen verschwunden. Ex-Häftling Cleotha Abston (38) sitzt in Untersuchungshaft. Er wird dringend verdächtigt, Fletcher entführt und getötet zu haben.



Am Dienstag schilderten die Behörden grausige Details, wie sie den leblosen Körper der Milliardenerbin im hohen Graß in der Nähe eines leerstehenden Hauses in der Victor Street im Süden von Memphis entdeckt haben, wie die «New York Post» schreibt.



«Die Beamten bemerkten Fahrzeugspuren im Gras und sie nahmen einen Verwesungsgeruch wahr», heißt es im Polizeibericht. Nachdem sie dem Geruch gefolgt seien, habe ein Polizist «eine nicht ansprechbare Frau auf dem Boden liegend» vorgefunden. Die Behörden gaben den Fund einer Leiche am Montag bekannt, bestätigten aber erst am Dienstag, dass es sich um die Leiche von Fletcher handelt. Sie wurde rund fünf Kilometer südwestlich von ihrem Haus in der noblen Nachbarschaft Central Gardens gefunden.