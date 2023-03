Bir Tawil: Verwunschenes Landstück – selbst ein «König» fand hier nicht sein Glück

Drei Jahre später wurde ein neuer Vertrag aufgesetzt: Darin wurde Hala'ib dem Sudan zugesprochen, Bir Tawil sollte neu zu Ägypten gehören. Da aber beide Länder Hala'ib haben wollen, erkennen sie jeweils nur den Vertrag an, der ihnen Hala'ib zuspricht. Und so hat bis heute keines der beiden Länder Anspruch auf Bir Tawil erhoben, denn würden sie dies tun, würde es heißen, dass sie den Anspruch des anderen Landes auf Hala'ib anerkennen.

2014 entstand das Königreich von Bir Tawil

Am 16. Juni 2014 – an Emilys siebtem Geburtstag – setzte der Vater eine hausgemachte Familienflagge in den Boden in Bir Tawil. Während das Mädchen glücklich seine Krone trug, begannen aber für den Vater die Probleme. Über 15.000 Menschen überschwemmten ihn mit Nachrichten. Einige wollten Unternehmen gründen, andere interessierten sich für die Staatsbürgerschaft.