Inflation in Luxemburg: «Verzichten muss ich auf nichts, aber ich achte mehr auf Sonderangebote»

«Das Leben im Großherzogtum war schon immer teuer. Jetzt ist es noch teurer geworden», sagt Pierre, der in Luxemburg-Stadt in der Finanzbranche arbeitet. «Man muss seine Gewohnheiten anpassen», erklärt er, «wenn es möglich ist, fährt man zum Beispiel weniger mit dem Auto. Für kurze Strecken verzichtet man darauf.»

«Der Kassenbon wird von Tag zu Tag höher»

Das zeigt sich auch bei den Urlaubsplänen. «Ich habe immer noch das Glück, mir von Zeit zu Zeit etwas gönnen zu können», so Isabelle. So richtig betroffen sei sie beim Urlaub ohnehin nicht, «weil wir ein Haus im Ausland haben», erzählt sie. «Deshalb werden wir nach Portugal in unser Familienhaus fahren. Wir haben in dieser Hinsicht Glück».