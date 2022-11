Luxemburg: Verzögerungen beim Bau bringen Eigentümer zur Verzweiflung

«Eine Wartezeit von beinah drei Jahren für ein Haus, ergibt doch gar keinen Sinn». «Uns hat man erst Druck gemacht, so schnell wie möglich mit dem Bau zu beginnen und dann haben wir plötzlich gar nicht neues mehr gehört…» Die Wohnungseigentümer des Projektes Oschterbour in Oberkorn sind frustriert wegen der langen Wartezeit, die manchmal zu Mehrkosten bei der Bank führt. Manch einer macht seinem Ärger gegenüber L'essentiel Luft: «Der Reservierungsvertrag wurde im Dezember 2018 unterschrieben, aber selbst zu Beginn der Corona-Krise hatten die Arbeiten noch nicht begonnen».

Mehreren zukünftigen Wohnungseigentümern zufolge hat der Bauträger Capelli die Pandemie als Ausrede benutzt. «Das Problem ist nicht Covid», Schuld seien eher «die schlechte Organisation und Kommunikation» von Seiten des Bauträgers, wie ein Käufer bestätigt, in dessen Fall die Erdarbeiten erst «zwei Jahre nach der Buchung angefangen haben». Eine Frau, die gehofft hatte, ihr Eigentum im Juni 2021 in übernehmen zu können, nachdem sie Ende 2018 die Buchung unterzeichnet hatte, beschwert sich, dass «sich vor März 2021 auf der Baustelle nichts getan» hätte. Eine andere Käuferin, deren Projekt sich «noch innerhalb des Zeitplans» befindet, befürchtet allerdings, dass sich die Übergabe ihres Hauses ebenfalls verspäten wird.

Was sagen die Bauträger?

Der Generaldirektor des Bauträgers, Jean-Pierre Lequeux, erkennt an, dass es einen Bedarf an mehr Kommunikation und Aufmerksamkeit gegenüber der Kundschaft gebe, «denn wir haben unseren Kunden bestimmt nicht immer den Einblick gegeben, der ihnen zugestanden hätte». Für die Zukunft verspricht er «eine genaue Planung, mit Fortschritt und Daten des Baus», wobei er weiß, dass dies sich, je nachdem, welche unerwarteten Hindernisse auftreten, auch wieder ändern kann. Abgesehen von ungünstigem Wetter gab es in den letzten Monaten noch unzählige andere Probleme.