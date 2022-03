Wutrede von Putin : «Verzweifelte Rede eines Diktators, der mit dem Rücken zur Wand steht»

Wladimir Putin verteufelte bei einem TV-Auftritt den Westen und unterschied zwischen «wahren Patrioten» und «Abschaum». Ein Experte sieht dies als Ausdruck bröckelnder Unterstützung.

Die derben Worte in Wladimir Putins jüngster Rede gehen um die Welt. «Beim Versuch, Russland auszulöschen, ließ der Westen seine Maske der Höflichkeit fallen und begann, sich kriegerisch zu verhalten, was sein wahres Wesen zeigte», sagte er in einer Videokonferenz vor den Ministern in Moskau, die am Mittwoch im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Es dränge sich ein Vergleich mit den antisemitischen Pogromen der Nazis in Deutschland in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts auf.